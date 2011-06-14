Во 2 сезоне 23 серии сериала «Милые обманщицы» раскрываются новые детали о дне смерти Элисон. Этому способствуют вещи, принесенные Джейсоном в сумке. Возвращение в Роузвуд Тоби может обернуться трагедией, а Ханна вызволяет из горящего здания Дженну.
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