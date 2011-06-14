Во 2 сезоне 3 серии сериала «Милые обманщицы» подруги стараются держаться порознь. Спенсер снится жуткий сон, а подозрения касательно Мелиссы лишь усиливаются. Тоби устраивается на работу, рассчитывая накопить необходимую сумму и съехать.
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