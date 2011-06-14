Во 2 сезоне 22 серии сериала «Милые обманщицы» в школе проходят танцы с участием отцов и дочерей. Учитывая ситуацию в семьях, мероприятие не вызывает бурного восторга. Мать Ханны пытается разобраться в происходящем и узнает об угрозах от «А».
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