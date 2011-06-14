Во 2 сезоне 20 серии сериала «Милые обманщицы» злоумышленник наносит еще один удар. Очередной жертвой «А» становится Калеб, компьютер которого теперь в руках полицейских. После победы с командой Эмили застает Майю за употреблением наркотиков.
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