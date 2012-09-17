Во 2 сезоне 17 серии сериала «Половинки» молодые люди рассматривают детские фотографии, и Никита хочет, чтобы Наташа нашла его на одной из фотокарточек. В шоу «Каникулы в Сексике» Терьер записывает компромат, чтобы выиграть 1 миллион рублей.