Во 2 сезоне 17 серии сериала «Половинки» молодые люди рассматривают детские фотографии, и Никита хочет, чтобы Наташа нашла его на одной из фотокарточек. В шоу «Каникулы в Сексике» Терьер записывает компромат, чтобы выиграть 1 миллион рублей.
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