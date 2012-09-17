Во 2 сезоне 6 серии сериала «Половинки» Никита не понимает, зачем девушкам много разных ванных принадлежностей, когда можно пользоваться всего лишь одним тюбиком. Пацаны размышляют о том, чем заняты их женщины в душе и почему они там так долго.
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