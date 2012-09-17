Во 2 сезоне 14 серии сериала «Половинки» девушки мечтают о том, чтобы их укусил вампир. Наташа и Никита смотрят свое хоум-видео. На работе парень проводит социальный опрос «Как намекнуть девушке, что ей надо немного похудеть?».