Во 2 сезоне 14 серии сериала «Половинки» девушки мечтают о том, чтобы их укусил вампир. Наташа и Никита смотрят свое хоум-видео. На работе парень проводит социальный опрос «Как намекнуть девушке, что ей надо немного похудеть?».
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