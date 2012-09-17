Во 2 сезоне 1 серии сериала «Половинки» Наташа начинает копить, а Никита купил цветной принтер и распечатал кучу долларов. Пара сидит вечером около телевизора и внезапно попадает в телепередачу, а потом оказывается в любовном романе.
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