Во 2 сезоне 1 серии сериала «Половинки» Наташа начинает копить, а Никита купил цветной принтер и распечатал кучу долларов. Пара сидит вечером около телевизора и внезапно попадает в телепередачу, а потом оказывается в любовном романе.