Во 2 сезоне 12 серии сериала «Половинки» у Наташи затекла рука, и Никита спасает положение старинным, проверенным методом — поцелуями. Девушки не понимают, как парни могут тратить столько времени на видеоигры, когда вокруг них кипит жизнь.