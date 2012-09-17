Во 2 сезоне 12 серии сериала «Половинки» у Наташи затекла рука, и Никита спасает положение старинным, проверенным методом — поцелуями. Девушки не понимают, как парни могут тратить столько времени на видеоигры, когда вокруг них кипит жизнь.
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