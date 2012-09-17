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Киноафиша Сериалы Половинки Сезоны Сезон 2 Серия 12

Половинки 2012 12 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Половинки»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Половинки» у Наташи затекла рука, и Никита спасает положение старинным, проверенным методом — поцелуями. Девушки не понимают, как парни могут тратить столько времени на видеоигры, когда вокруг них кипит жизнь.

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