Во 2 сезоне 8 серии сериала «Половинки» Никита обнаруживает у себя суперспособность: как только парень закрывает уши или глаза, соседи сверху начинают сверлить. Пацаны обсуждают геймерские примочки, пока девушки ведут беседу о недавнем шопинге.