Во 2 сезоне 8 серии сериала «Половинки» Никита обнаруживает у себя суперспособность: как только парень закрывает уши или глаза, соседи сверху начинают сверлить. Пацаны обсуждают геймерские примочки, пока девушки ведут беседу о недавнем шопинге.
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