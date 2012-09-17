Во 2 сезоне 19 серии сериала «Половинки» парни начинает понимать, почему девушки обращают свое внимание на банальные типажи мужчин. Наташа гипнотизирует телефон в ожидании звонка от новых знакомых, чтобы пойти на выставку.
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