Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полицейский с Рублевки Сезоны Сезон 5 Серия 5

Полицейский с Рублевки 5 сезон 5 серия смотреть онлайн

6.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 5 / Серия 1 4 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 2 6 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 3 7 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 4 8 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 5 9 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 6 10 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 7 11 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 8 12 декабря 2019
О чем серия

В 5 сезоне 5 серии сериала «Полицейский с Рублевки» один из приятелей Владимира Яковлева обращается к нему со странной просьбой — он требует арестовать экстрасенса, который якобы преследует его жену. Яковлев подключает к делу своих учеников.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше