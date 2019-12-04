Полицейский с Рублевки 5 сезон 5 серия смотреть онлайн
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Все серии 5 сезона «Полицейский с Рублевки»
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Сезон 5 / Серия 812 декабря 2019
О чем серия
В 5 сезоне 5 серии сериала «Полицейский с Рублевки» один из приятелей Владимира Яковлева обращается к нему со странной просьбой — он требует арестовать экстрасенса, который якобы преследует его жену. Яковлев подключает к делу своих учеников.
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