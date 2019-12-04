Полицейский с Рублевки 5 сезон 4 серия смотреть онлайн
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О чем серия
В 5 сезоне 4 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Кристина сталкивается с серьезной проблемой — один из клиентов наводит на нее страх. За помощью она обращается к Рыбкиной, которая знает, как поставить распоясавшихся мужчин на место.
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