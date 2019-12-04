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Киноафиша Сериалы Полицейский с Рублевки Сезоны Сезон 5 Серия 3

Полицейский с Рублевки 5 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 5 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 5 / Серия 1 4 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 2 6 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 3 7 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 4 8 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 5 9 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 6 10 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 7 11 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 8 12 декабря 2019
О чем серия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Полицейский с Рублевки» изможденный последними событиями Яковлев попадает в больницу, расположенную при московской академии. Там же он знакомится с прекрасной девушкой по имени Дарья, болезнь тут же отступает.

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