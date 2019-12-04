Полицейский с Рублевки 5 сезон 2 серия смотреть онлайн
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Все серии 5 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 5 / Серия 14 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 26 декабря 2019
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Сезон 5 / Серия 48 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 59 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 610 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 711 декабря 2019
Сезон 5 / Серия 812 декабря 2019
О чем серия
В 5 сезоне 2 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Владимир Яковлев пытается подготовить будущих стражей правопорядка к большому событию — городскому конкурсу талантов, за которым активно следит сам министр внутренних дел.
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