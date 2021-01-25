В 1 сезоне сериала «Полет» действие разворачивается вокруг сотрудников одной московской компании. Они собираются в командировку в Пермь, но случайно опаздывают на свой рейс. Чуть позже выясняется, что воздушное судно, на котором они должны были вылететь, потерпело крушение и все пассажиры погибли. Произошедшее заставляет персонажей переосмыслить свою жизнь. Так, Ира понимает, что больше не может выполнять функции идеальной матери, а Илья решается заняться делом своей мечты. Дмитрий жертвует своей карьерой и пытается принять ошибки родителей, Катя полностью погружается в проблемы своей семьи. Котенок дает отпор взрослым и начинает поиски своего предназначения.