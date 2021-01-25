Меню
Полет 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полет
Полет 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полет»

В 1 сезоне сериала «Полет» действие разворачивается вокруг сотрудников одной московской компании. Они собираются в командировку в Пермь, но случайно опаздывают на свой рейс. Чуть позже выясняется, что воздушное судно, на котором они должны были вылететь, потерпело крушение и все пассажиры погибли. Произошедшее заставляет персонажей переосмыслить свою жизнь. Так, Ира понимает, что больше не может выполнять функции идеальной матери, а Илья решается заняться делом своей мечты. Дмитрий жертвует своей карьерой и пытается принять ошибки родителей, Катя полностью погружается в проблемы своей семьи. Котенок дает отпор взрослым и начинает поиски своего предназначения.

Рейтинг сериала

0.0
7 IMDb
Список серий сериала Полет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 февраля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 февраля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 февраля 2021
