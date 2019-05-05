В 3 сезоне 6 серии сериала «По законам военного времени» в распоряжение Елагиной попадают документы, принадлежавшие мертвой радистке. Они дают героям новую зацепку. Однако опасность попасть в смертельную ловушку нависает и над самой Светланой.
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