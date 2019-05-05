В 3 сезоне 2 серии сериала «По законам военного времени» Светлана уговаривает Звягинова принять Рокотова в ряды их особой группы отряда. Тот хочет детально проверить слова Ивана о жизни на оккупированных территориях после оставления Харькова.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail