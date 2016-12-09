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Киноафиша Сериалы По законам военного времени Сезоны
По законам военного времени (2016 - …), список сезонов По законам военного времени 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия/Украина
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
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Список сезонов сериала «По законам военного времени»
По законам военного времени - Сезон 1 Сезон 1
2016, 12 эпизодов
 
По законам военного времени - Сезон 2 Сезон 2
2018, 8 эпизодов
 
По законам военного времени - Сезон 3 Сезон 3
2019, 8 эпизодов
 
По законам военного времени - Сезон 4 Сезон 4
2020, 8 эпизодов
 
По законам военного времени - Сезон 5 Сезон 5
2022, 8 эпизодов
 
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