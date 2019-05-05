В 3 сезоне 3 серии сериала «По законам военного времени» в Одессе убит важный советский офицер. Подозрения Звягинова насчет Рокотова еще больше усиливаются. По городу прокатывается ряд ограблений со смертельным исходом. Герои должны расследовать их.