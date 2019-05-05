В 3 сезоне 4 серии сериала «По законам военного времени» СМЕРШевец Звягинов не собирается прекращать проверку Рокотова. Светлана и Иван пытаются дотянуться до местных бандитов. Тем временем в городе нападают на след немецкой разведки.
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