В 3 сезоне 4 серии сериала «По законам военного времени» СМЕРШевец Звягинов не собирается прекращать проверку Рокотова. Светлана и Иван пытаются дотянуться до местных бандитов. Тем временем в городе нападают на след немецкой разведки.