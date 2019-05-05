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Киноафиша Сериалы По законам военного времени Сезоны Сезон 3 Серия 8

По законам военного времени 3 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «По законам военного времени»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 5 мая 2019
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 5 мая 2019
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 6 мая 2019
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 6 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 7 мая 2019
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 7 мая 2019
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 8 мая 2019
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 8 мая 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «По законам военного времени» Рокотов полагает, что есть один момент, который позволит связать между собою несколько преступлений. В это время герои получают информацию о банде, связанную с ушедшими немцами.  

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