В 3 сезоне 7 серии сериала «По законам военного времени» нападению подвергаются флотские патрульные. Возможно, кому-то понадобились их форма и удостоверения. В деле всплывают транспортировка золота и предатель, сдавший немцам ячейку сопротивления.
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