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Киноафиша Сериалы Перекати-поле Сезоны Сезон 1 Серия 11

Перекати-поле 2021 11 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 2 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 3 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 4 31 августа 2021
Сезон 1 / Серия 5 31 августа 2021
Сезон 1 / Серия 6 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 2 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 2 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 3 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 11 3 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 12 3 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Перекати-поле» Ирэн страдает от психического заболевания и находится под действием успокоительных. Маша спешит в больницу, где, по ее мнению, может находиться Леша. Володя обращается к ней с внезапной просьбой.

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