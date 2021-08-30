В 1 сезоне 11 серии сериала «Перекати-поле» Ирэн страдает от психического заболевания и находится под действием успокоительных. Маша спешит в больницу, где, по ее мнению, может находиться Леша. Володя обращается к ней с внезапной просьбой.
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