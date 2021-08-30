В 1 сезоне 7 серии сериала «Перекати-поле» разъяренная Ирэн не хочет забирать заявление на Машу из полиции. Разговор Леши с Володей ни к чему не приводит, поэтому парень намерен защитить свою жену другим способом. Они с Машей думают обвенчаться.
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