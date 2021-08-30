В 1 сезоне 4 серии сериала «Перекати-поле» медсестра Маша узнает о своей беременности и признается Леше. Но влюбленный парень все равно хочет взять ее в жены, даже если брак будет фиктивным. В это время Володю тоже ждет сюрприз от молодой супруги.
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