В 1 сезоне 2 серии сериала «Перекати-поле» Маша работает медсестрой. Тем временем происходит убийство одного из друзей, и Лена рассказывает следователю о драке парней из-за нее. Подозрение падает на Гену. Маша скрывает ото всех, что сделал Володя.
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