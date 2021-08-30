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Киноафиша Сериалы Перекати-поле Сезоны Сезон 1 Серия 5

Перекати-поле 2021 5 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 2 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 3 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 4 31 августа 2021
Сезон 1 / Серия 5 31 августа 2021
Сезон 1 / Серия 6 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 2 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 2 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 3 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 11 3 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 12 3 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Перекати-поле» из-за слухов молодая семья вынуждена уехать из родной деревни в город. Маша и Леша перебираются в квартиру Эдика. Девушка находит новую работу медсестрой в частной клинике, но вакансия выглядит сомнительно.

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