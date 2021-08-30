В 1 сезоне 6 серии сериала «Перекати-поле» Маша видит на улице супругу своего бывшего возлюбленного Ирэн и помогает ей в тяжелой ситуации. Леша начинает работать на Воскобойникова в качестве дальнобойщика, но эта должность кажется довольно опасной.
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