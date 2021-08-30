Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Перекати-поле Сезоны Сезон 1 Серия 1

Перекати-поле 2021 1 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Сезон 1 / Серия 1 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 2 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 3 30 августа 2021
Сезон 1 / Серия 4 31 августа 2021
Сезон 1 / Серия 5 31 августа 2021
Сезон 1 / Серия 6 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 2 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 2 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 3 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 11 3 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 12 3 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Перекати-поле» девушка Мария никак не может сдать вступительные экзамены в мединститут. Друзья везут ее на пикник, чтобы поддержать. Маша влюблена в друга детства Володю, но тот преподносит ей неожиданный сюрприз.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше