«Палач» — многосерийная историческая драма, действие которой разворачивается в середине 1960-х годов. Двое детективов берутся за крайне любопытное и запутанное дело: им необходимо найти и арестовать женщину, которая в годы Великой Отечественной войны перешла на сторону немцев и хладнокровно убивала мирных людей, солдат и партизан. По примерным данным, жертвами этого палача могли стать более тысячи человек. Расследование детективов начинается с неожиданного убийства в маленькой неприметной деревушке. Некто жестоко расправляется с выпускником школы Петей Яковлевым, который в течение долгого времени собирал бывших сослуживцев своей бабушки Раисы, отличившейся на фронте.