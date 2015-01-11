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Постер к сериалу Палач
Постер к сериалу Палач
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Постер к сериалу Палач
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3 постера
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Рейтинги
7.8
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Киноафиша Сериалы Палач
Палач (2015 - 2015) Палач 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 8 часов 20 минут
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О чем сериал

«Палач» — многосерийная историческая драма, действие которой разворачивается в середине 1960-х годов. Двое детективов берутся за крайне любопытное и запутанное дело: им необходимо найти и арестовать женщину, которая в годы Великой Отечественной войны перешла на сторону немцев и хладнокровно убивала мирных людей, солдат и партизан. По примерным данным, жертвами этого палача могли стать более тысячи человек. Расследование детективов начинается с неожиданного убийства в маленькой неприметной деревушке. Некто жестоко расправляется с выпускником школы Петей Яковлевым, который в течение долгого времени собирал бывших сослуживцев своей бабушки Раисы, отличившейся на фронте.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марина Александрова
Марина Александрова лейтенант Соня Тимофеева, криминалист
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова Раиса Ивановна Яковлева / Антонина Григорьевна Малышкина
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков майор Иван Петрович Черкасов
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд Нина Кривовяз
Мария Андреева
Мария Андреева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Палач - Сезон 1 Сезон 1
2015, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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