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Постер к 1-му сезону сериала Мосгаз. Палач
Киноафиша Сериалы Мосгаз. Палач Сезоны Сезон 1

Мосгаз. Палач 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мосгаз. Палач»

В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Палач» с окончания Великой Отечественной войны минует 20 лет, но правительство продолжает искать и наказывать государственных изменщиков, которые совершали военные преступления и сотрудничали с фашистами. Многих из них не так-то просто вычислить, ведь они вели двойную жизнь: днем были обычными советскими людьми со своими семьями и работами, а ночью сливали информацию врагам или, что еще страшнее, мучили и убивали собственных соотечественников. Именно на такую женщину, расстрелявшую полторы тысячи невинных жертв в концлагерях, начинают охоту майор Черкасов и его команда.

Список серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Палач» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 января 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 января 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 января 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 января 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 января 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 января 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 января 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 января 2015
График выхода всех сериалов
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