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Повелитель
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Актёры 1 сезона сериала «Повелитель» (2015)
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Актеры сериала «Повелитель»
Вся информация о сериале
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Momonga
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Манами Нумакура
Manami Numakura
Юми Хара
Yumi Hara
Albedo
Emiri Katō
Кадзуюки Окицу
Kazuyuki Okitsu
Масаюки Като
Masayuki Katō
Demiurge
Сумирэ Уэсака
Sumire Uesaka
Сигэру Тиба
Shigeru Chiba
Sebas Tian
Аои Юки
Aoi Yûki
Аюму Мурасэ
Ayumu Murase
Юми Утияма
Yumi Uchiyama
Нацуки Ханаэ
Natsuki Hanae
Муцуми Тамура
Mutsumi Tamura
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
Cocytus
Аянэ Сакура
Ayane Sakura
Хироси Сирокума
Hiroshi Shirokuma
Икуко Тани
Ikuko Tani
Кодзи Юса
Koji Yusa
Мао Итимити
Mao Ichimichi
Рёта Такэути
Ryôta Takeuchi
Акэно Ватанабэ
Akeno Watanabe
Сацуки Юкино
Satsuki Yukino
Марика Коно
Marika Kôno
Юко Гото
Yuko Goto
Синносукэ Татибана
Shinnosuke Tachibana
Kentarô Tone
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Дон Мишел Беннетт
Dawn M. Bennett
Фелешия Анджелл
Felecia Angelle
Крис Бернетт
Chris Burnett
Дзюндзи Мадзима
Junji Majima
Dallas Clifton
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