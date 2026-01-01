Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Повелитель Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Повелитель» (2015)

Актеры сериала «Повелитель» Вся информация о сериале
Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Momonga Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Манами Нумакура
Манами Нумакура Manami Numakura
Юми Хара Yumi Hara
Albedo
Emiri Katō
Кадзуюки Окицу Kazuyuki Okitsu
Масаюки Като
Масаюки Като Masayuki Katō
Demiurge
Сумирэ Уэсака Sumire Uesaka
Сигэру Тиба Shigeru Chiba
Sebas Tian Аои Юки
Аои Юки Aoi Yûki
Аюму Мурасэ Ayumu Murase
Юми Утияма Yumi Uchiyama
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ Natsuki Hanae
Муцуми Тамура Mutsumi Tamura
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Kenta Miyake
Cocytus Аянэ Сакура
Аянэ Сакура Ayane Sakura
Хироси Сирокума Hiroshi Shirokuma
Икуко Тани Ikuko Tani
Кодзи Юса
Кодзи Юса Koji Yusa
Мао Итимити
Мао Итимити Mao Ichimichi
Рёта Такэути Ryôta Takeuchi
Акэно Ватанабэ Akeno Watanabe
Сацуки Юкино Satsuki Yukino
Марика Коно
Марика Коно Marika Kôno
Юко Гото
Юко Гото Yuko Goto
Синносукэ Татибана Shinnosuke Tachibana
Kentarô Tone
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Дон Мишел Беннетт
Дон Мишел Беннетт Dawn M. Bennett
Фелешия Анджелл Felecia Angelle
Крис Бернетт Chris Burnett
Дзюндзи Мадзима Junji Majima
Dallas Clifton
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше