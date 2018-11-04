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Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 4 Серия 6

Чужестранка 2014 6 серия 4 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Чужестранка»
Америка прекрасна
Сезон 4 / Серия 1 4 ноября 2018
Не навреди
Сезон 4 / Серия 2 11 ноября 2018
Поддельная невеста
Сезон 4 / Серия 3 18 ноября 2018
Общая земля
Сезон 4 / Серия 4 25 ноября 2018
Дикари
Сезон 4 / Серия 5 2 декабря 2018
Кровь от моей крови
Сезон 4 / Серия 6 9 декабря 2018
Спуститься в кроличью нору
Сезон 4 / Серия 7 16 декабря 2018
Уилмингтон
Сезон 4 / Серия 8 23 декабря 2018
Птицы и пчелы
Сезон 4 / Серия 9 30 декабря 2018
Глубина сердца
Сезон 4 / Серия 10 6 января 2019
Если бы не надежда
Сезон 4 / Серия 11 13 января 2019
Провидение
Сезон 4 / Серия 12 20 января 2019
Достойный человек
Сезон 4 / Серия 13 27 января 2019
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Чужестранка» на пороге дома Фрейзеров оказывается лорд Джон Грей. А его компаньон не вселяет доверия. Несмотря на это, Клэр придется справиться со своими чувствами, чтобы помочь больному в его беде.

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