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Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 4 Серия 12

Чужестранка 2014 12 серия 4 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Чужестранка»
Америка прекрасна
Сезон 4 / Серия 1 4 ноября 2018
Не навреди
Сезон 4 / Серия 2 11 ноября 2018
Поддельная невеста
Сезон 4 / Серия 3 18 ноября 2018
Общая земля
Сезон 4 / Серия 4 25 ноября 2018
Дикари
Сезон 4 / Серия 5 2 декабря 2018
Кровь от моей крови
Сезон 4 / Серия 6 9 декабря 2018
Спуститься в кроличью нору
Сезон 4 / Серия 7 16 декабря 2018
Уилмингтон
Сезон 4 / Серия 8 23 декабря 2018
Птицы и пчелы
Сезон 4 / Серия 9 30 декабря 2018
Глубина сердца
Сезон 4 / Серия 10 6 января 2019
Если бы не надежда
Сезон 4 / Серия 11 13 января 2019
Провидение
Сезон 4 / Серия 12 20 января 2019
Достойный человек
Сезон 4 / Серия 13 27 января 2019
О чем серия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Чужестранка» Бриэнна встречается со своим насильником в надежде, что ее психологическая травма наконец-то ее отпустит. Роджер сближается с одним пленником, и они оба пытаются сбежать из заточения.

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