В 4 сезоне 5 серии сериала «Чужестранка» навыки врача оказываются бессмысленными. Все усердия Клэр обесцениваются, но она очень переживает за жизнь больного. Джейми и Иен отправляются в соседний город, чтобы найти дополнительных работников.
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