В 4 сезоне 4 серии сериала «Чужестранка» супруги и молодой Иен останавливаются недалеко от голубых гор и пытаются там обосноваться. Теперь этот кусочек земли будет называться Хребтом Фрейзеров. Им осталось только построить дом.
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