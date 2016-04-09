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Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 2 Серия 8

Чужестранка 2014 8 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Чужестранка»
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Нет больше уже Шотландии
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Ценная профессия и хитрость
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Сезон 2 / Серия 5 7 мая 2016
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Сезон 2 / Серия 13 9 июля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Чужестранка» Клэр и ее муж обращаются за помощью к лорду Ловату — дедушке Джейми. Однако у внезапно появившегося Колума Маккензи совсем другие планы. Но кто умеет манипулировать людьми лучше всех?

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