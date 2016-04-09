Во 2 сезоне 8 серии сериала «Чужестранка» Клэр и ее муж обращаются за помощью к лорду Ловату — дедушке Джейми. Однако у внезапно появившегося Колума Маккензи совсем другие планы. Но кто умеет манипулировать людьми лучше всех?
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