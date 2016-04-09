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Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 2 Серия 6

Чужестранка 2014 6 серия 2 сезон

8.9 Оцените
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Все серии 2 сезона «Чужестранка»
Сквозь тусклое стекло, гадательно
Сезон 2 / Серия 1 9 апреля 2016
Нет больше уже Шотландии
Сезон 2 / Серия 2 16 апреля 2016
Ценная профессия и хитрость
Сезон 2 / Серия 3 23 апреля 2016
Белая дама
Сезон 2 / Серия 4 30 апреля 2016
Несвоевременное воскрешение
Сезон 2 / Серия 5 7 мая 2016
Best Laid Schemes...
Сезон 2 / Серия 6 14 мая 2016
Вера
Сезон 2 / Серия 7 21 мая 2016
Логова Лиса
Сезон 2 / Серия 8 28 мая 2016
Я готов
Сезон 2 / Серия 9 4 июня 2016
Престонпанс
Сезон 2 / Серия 10 11 июня 2016
Vengeance is Mine
Сезон 2 / Серия 11 18 июня 2016
Радуйся, Мария
Сезон 2 / Серия 12 25 июня 2016
Стрекоза в янтаре
Сезон 2 / Серия 13 9 июля 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Чужестранка» Джейми и Клэр планируют использовать ее навыки медсестры, чтобы устранить предстоящие политические угрозы. Им не нужна очередная война. Но пара снова оказывается один на один с трудностями.

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