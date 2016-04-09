Во 2 сезоне 3 серии сериала «Чужестранка» Джейми проводит ночи в политических дебатах, он становится главным звеном во всех предстоящих махинациях между шотландцами и англичанами. Клэр продолжает применять свои навыки медсестры.
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