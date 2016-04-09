Во 2 сезоне 10 серии сериала «Чужестранка» Клэр рассказывает, что она знает о будущем Шотландии. Несмотря на печальные новости, Джейми ведет свою армию якобитов против британских солдат. Клэр пытается помочь раненым.
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