Во 2 сезоне 13 серии сериала «Чужестранка» Клэр в своем времени мысленно возвращается в прошлое и рассказывает всю правду дочери Бриэнне. В ХVIII веке Джейми оказывается в эпицентре битве при Каллодене. Он готов на все, чтобы спасти своих любимых.
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