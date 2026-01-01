|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Pogues Theme
|Fil Eisler
|5:22
|2
|Surf's Up
|Fil Eisler
|2:11
|3
|Over the Horizon
|Fil Eisler / Fil Eisler, Zac Rae, Curt Schneider, Marc Slutsky
|3:28
|4
|Endless Summer
|Fil Eisler
|3:30
|5
|Pogue Sunset
|Fil Eisler
|4:03
|6
|Yards
|Fil Eisler
|3:37
|7
|Twinkie
|Fil Eisler
|2:58
|8
|Kook in Love
|Fil Eisler / Fil Eisler, Zac Rae, Curt Schneider, Marc Slutsky
|2:30
|9
|The Royal Merchant (Outer Banks Main Theme)
|Fil Eisler
|3:45
|10
|Theme for a Father Lost at Sea
|Fil Eisler
|3:16
|11
|Lighthouse Breakout
|Fil Eisler
|2:00
|12
|Sarah Wake Up
|Fil Eisler
|2:18
|13
|Singh Singh Singh
|Fil Eisler
|2:35
|14
|Rafe
|Fil Eisler
|4:34
|15
|The Pillars of Solana
|Fil Eisler
|1:44
|16
|Ward's Going Down
|Fil Eisler
|1:47
|17
|Tales of a Lost City
|Fil Eisler / Fil Eisler, Jon Monroe
|2:19
|18
|Is That Even Possible?
|Fil Eisler
|3:13
|19
|Luminescence
|Fil Eisler
|3:03
|20
|I'll See You at Home Kid
|Fil Eisler
|2:04
|21
|Captians Log
|Fil Eisler
|1:03