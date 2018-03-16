Сериал «У меня на районе» – это американская комедийная драма о четырех подростках. Сезар, Монсе, Джамал и Руби дружат много лет. Вместе они переходят в старшую школу на юге Лос-Анджелеса. Но когда Монсе возвращается из летнего литературного лагеря, девушка обнаруживает, что в ее отсутствие парни перессорились между собой. Подруга пытается найти причину конфликта и восстановить в компании прежние отношения. Выясняется, что у всех ребят есть свои секреты, но все же все они дорожат поддержкой друг друга.