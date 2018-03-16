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Постер к сериалу У меня на районе
Постер к сериалу У меня на районе
Постер к сериалу У меня на районе
Постер к сериалу У меня на районе
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
4 постера
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы У меня на районе
У меня на районе (2018 - 2021) On My Block 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 19 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «У меня на районе» – это американская комедийная драма о четырех подростках. Сезар, Монсе, Джамал и Руби дружат много лет. Вместе они переходят в старшую школу на юге Лос-Анджелеса. Но когда Монсе возвращается из летнего литературного лагеря, девушка обнаруживает, что в ее отсутствие парни перессорились между собой. Подруга пытается найти причину конфликта и восстановить в компании прежние отношения. Выясняется, что у всех ребят есть свои секреты, но все же все они дорожат поддержкой друг друга.

У меня на районе - трейлер четвертого сезона
У меня на районе
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джереми Хэфт
Эдди Гонзалез
Lauren Iungerich
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Паула Гарсес
Паула Гарсес
Эме Иквуакор
Эме Иквуакор
Джессика Мари Гарсиа
Джессика Мари Гарсиа Jasmin
Джейсон Дженао
Джейсон Дженао Ruby Martinez
Диего Тиноко
Диего Тиноко Cesar Diaz
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
У меня на районе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
У меня на районе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
У меня на районе - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 8 эпизодов
 
У меня на районе - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Объявлен основной актерский состав спин-оффа «У меня на районе»
Объявлен основной актерский состав спин-оффа «У меня на районе»
Netflix запустил в разработку спин-офф сериала «У меня на районе»
Netflix запустил в разработку спин-офф сериала «У меня на районе»
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «У меня на районе»
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «У меня на районе»
Слушать саундтрек сериала У меня на районе
Кадры из сериала
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