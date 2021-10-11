Меню
Объявлен основной актерский состав спин-оффа «У меня на районе»
Квартет новых главных героев франшизы дебютировал в финальном сезоне оригинального сериала.
11 октября 2021 11:38
Netflix запустил в разработку спин-офф сериала «У меня на районе»
Приключения подростков из неблагополучного района Фриридж не заканчиваются.
28 сентября 2021 15:08
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «У меня на районе»
Напряжение нарастает, когда главные герои должны сделать выбор, который повлияет на всю их дальнейшую жизнь.
21 сентября 2021 13:17
