Новости о сериале «У меня на районе»

Новости о сериале «У меня на районе»
Объявлен основной актерский состав спин-оффа «У меня на районе»
Объявлен основной актерский состав спин-оффа «У меня на районе» Квартет новых главных героев франшизы дебютировал в финальном сезоне оригинального сериала.
11 октября 2021 11:38
Netflix запустил в разработку спин-офф сериала «У меня на районе»
Netflix запустил в разработку спин-офф сериала «У меня на районе» Приключения подростков из неблагополучного района Фриридж не заканчиваются.
28 сентября 2021 15:08
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «У меня на районе»
Netflix представил трейлер финального сезона сериала «У меня на районе» Напряжение нарастает, когда главные герои должны сделать выбор, который повлияет на всю их дальнейшую жизнь. 
21 сентября 2021 13:17
