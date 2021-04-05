В 1 сезоне 17 серии сериала «Олег» Вера становится жертвой мошенников: данные банковской карты случайно попадают не в те руки. В итоге ее блокируют. Главному герою в этот самый момент ужасно нужны средства: в баре сломался туалет, гости жалуются...
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