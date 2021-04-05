В 1 сезоне 4 серии сериала «Олег» одна из девочек празднует свое долгожданное шестнадцатилетие. Женя искренне считает, что этот день должен быть особенным. Но почти сразу все идет совершенно не так. Олег активно пытается найти новый садик для Васи.