В 1 сезоне 2 серии сериала «Олег» Гена восстанавливает свой смартфон и выкладывает в сеть видео со «спортивным» позором Жени. Параллельно Гена пытается наладить свои взаимоотношения с Верой, а Олег не знает, как уговорить супругу вернуться домой...
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