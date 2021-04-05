В 1 сезоне 21 серии сериала «Олег» главный герой просыпается в хорошем настроении, ведь наступил его самый любимый день в году. Олег ждет теплых объятий и поздравлений. Но что же он в итоге получит? Витя отправляется на свадьбу Наташи и Вадима.