В 1 сезоне 21 серии сериала «Олег» главный герой просыпается в хорошем настроении, ведь наступил его самый любимый день в году. Олег ждет теплых объятий и поздравлений. Но что же он в итоге получит? Витя отправляется на свадьбу Наташи и Вадима.
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