В 1 сезоне 2 серии сериала «Охота на дьявола» кинематографист Ливиус пытается найти с лейтенантом Тимманеном общий язык и приглашает на виллу. В разгар вечеринки, которую Макс организовал в заброшенном доме, происходит несчастный случай.
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